”S har ett Cantwell-problem”

Efter reklamen visas:

128. Drömmen om att halvera antalet partier

Nato står i fokus under veckan och Torbjörn Nilsson anar en splittring mellan regeringen och Socialdemokraterna i processen. Jens Stoltenberg är i Stockholm för att träffa svenska politiker, men oppositionsledaren Magdalena Andersson medverkar inte. Torbjörn Nilsson berättar att hon var på SAMAK-möte i Finland förra veckan. SAMAK är en samarbetsorganisation för nordiska och en av gästerna vid mötet förra veckan var Nato-chefen, tillika socialdemokraten, Jens Stoltenberg.

”Magdalena Andersson verkar ha linjen att hon vet vad Jens Stoltenberg har att säga och kommer därför inte på mötet.”

Henrik Torehammar undrar om svensk opinion rör sig mot ett tämligen unikt läge. Ett läge som kan förkortas: 4u4s40. Alltså fyra under fyraprocentspärren och Socialdemokraterna över 40 procent. Förra veckan kom en mätning där L, MP och KD låg under spärren, nu undrar Henrik Torehammar om även C är på väg dit.

”Då är ju frågan: Vart verkar många av väljarna gå? Det finns ju alltid en vinnare här och det är Socialdemokraterna.”

Längs vägen nämns även Oisín Cantwell och Skärholmsfruarna.

I SvD:s podd Politiken får du hjälp att ligga steget före i svensk inrikespolitik. Nya avsnitt varje onsdag och fredag.