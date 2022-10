”DO:s trovärdighet kan ifrågasättas”

En debatt har blossat upp om Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppgifter. Den senaste delen av debatten handlar om ett internt styrdokument från DO som ska vara ”underlag för en ny tolkning av DO:s uppdrag att verka för lika rättigheter och möjligheter”. Peter Wennblad skrev en ledare i denna tidning om detta styrdokument som han fann gav uttryck för ”folkuppfostran och statlig opinionsbildning med doft av woke¹”.