Flera familjer orosanmälda efter kravallerna

Att socialtjänsten får in flera orosanmälningar i samband med en specifik händelse är ovanligt. Men efter påskhelgens upplopp har flera kommuner nu upplevt det.

I Linköping fick socialtjänsten in sex anmälningar, bara under onsdagen, som kan kopplas till kravallerna i Skäggetorp. Även i Norrköping och Örebro har anmälningar kommit in.