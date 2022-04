Är det en slump att huvudkaraktären i Jonas Gardells och Martin Jacobsons barnboksdebut är just en gråsparv – den vardagsklädda småfågel som omnämns både i bibeln och i tidig kinesisk poesi?

Fågelarten är en av de mest talrika i världen, och lever på alla kontinenter förutom Antarktis. Och enligt en studie häromåret är nyckeln till gråsparvens framgångar just hur den slagit sig fram genom att anpassa sig efter att leva i människans skugga. Närmare bestämt har både fågelns skalle och näbb över tid förändrats för att djuret ska kunna livnära sig på odlade grödor, rika på stärkelse. På så vis har gråsparven kunnat hänga med under jordbrukets expansion. Att flyga under radarn i anspråkslös fjäderdräkt och tillgodogöra sig mänskliga smulor verkar helt enkelt vara en biologisk succé.