Två kvinnor allvarligt skadade vid kejsarsnitt

Den ena kvinnan drabbades av blodförgiftning efter att ha förlösts med akut kejsarsnitt. Orsaken till blodförgiftningen var bakterier som fanns i katetern som satt på patientens hand, enligt sjukhuset.

Den andra kvinnan fick en skada på livmodern i samband kejsarsnitt. Enligt sjukhuset behandlades skadan inte enligt rutin, och bidrog till en stor blödning. Patientens äggledare skadades under behandlingen och behövde tas bort. Händelserna har rapporterats in under 2022.