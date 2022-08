Rushdieattacken: "Chockvåg genom litteraturvärlden"

Salman Rushdie, 75, attackerades under ett tal vid Chautauquainstitutionen i delstaten New York. En 24-årig man – som av polisen identifierats som Hadi Matar från Fairview, New Jersey – rusade upp på scenen och högg författaren i halsen och buken. Rushdie vårdas på sjukhus för skador på sin lever och riskerar att förlora ett öga.

Jesper Bengtsson som är ordförande för svenska PEN reagerade på nyheten med bestörtning.