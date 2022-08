Ny musikscen under Sergels torgs fontän

Under fontänen på Sergels torg skapas en ny mötesplats för musik, The Node. Det blir en plats där musiker ska kunna repa, spela in musik och möta publik.

Lokalen, med glasväggar ut mot torget, ska bland annat innehålla ett ”repotell”, det vill säga replokaler som kan hyras av både amatörmusiker och professionella.