Bland storbolagen i topp finns Sinch, plus 1,8 procent, Alfa Laval, plus 1,4 procent och Atlas Copco, plus 1,4 procent.

De på storbolagslistan som backar mest är Electrolux, minus 0,4 procent, Nordea, minus 0,1 och SKF, minus 0,1 procent.