Sårbar lunnefågel ska inventeras efter oro

Minskningen av lunnefåglar längs med den brittiska östkusten oroar experter. Under 2022 kommer en inventering av arten – som av den internationella naturvårdsunionen IUCN klassats som ”sårbar” – att göras vid Isle of May och Farne Islands.

– Populationen växte rejält under 1980- och 1990-talen, sedan kom en plötslig krasch. Vi förlorade nästan 30 procent av alla lunnefåglar i början av 2000-talet, efter det har populationen långsamt växt sig starkare men det är inte i närheten av hur det brukade se ut, säger David Steel, förvaltare vid naturreservatet på Isle of May.