Svajig marknad – unika objekt håller emot

Prisbilden på bostadsmarknaden förändras. Men det hindrar inte att unika objekt kan säljas till högre priser även på en vikande marknad.

Löpande statistik över genomsnittpriser på landets dyraste bostadsrättsmarknad, Stockholms innerstad, tyder på att prisfallet fortsatt nedåt 100 000 kronor per kvadratmeter hittills under juli. Men marknaden är inte enhetlig. Det förekommer att äldre bostadsrätter prissätts på nivåer kring 200 000 kronor per kvadratmeter.