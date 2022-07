Folkbildning, slaveri och Ryssland – något för alla

Varje sommarprat som inte tar avstamp i ett dittills okänt personligt ”trauma” är väl värt en lyssning. Billings prat om smaklökar och doftsinne tillhör lyckligtvis denna folkbildande kategori – visste ni till exempel att vi har smaklökar även i tarmen!? Den sensoriska mumbojumbo som pryder exempelvis Systembolagets pavor får här en förklaring som angår fler än vinsnobbarna.

Sommelieren, även känd som svårimponerad jurymedlem i TV4:s ”Sveriges mästerkock”, berättar medryckande om det limbiska systemet, den del av hjärnan som kontrollerar doft och smakupplevelser. Hon redogör även spirituellt för hur hon en under en provsmakning av lundensiskt kranvatten fick samma livsbejakande känsla som av att höra Whitney Houstons ”I will always love you”.