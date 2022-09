Den danska skådespelaren Elin Reimer har dött, 94 år gammal. För de allra flesta är hon mest känd som kokerskan Laura i tv-serien ”Matador”.

Reimer började sin karriär på teaterscenen under sent 1940-tal och fortsatte stå på scen under hela 1900-talet. I början av 1950-talet medverkade hon i några av de första danska tv-filmer som spelats in, och hade synts i tv i över 20 år när ”Matador” hade premiär 1978.