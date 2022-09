Sågar LIV-spelarna: "Saknar självförtroende"

Sydafrikanen Gary Player, 86, är en av golfvärldens största genom tiderna. Han är en av fem spelare som lyckats med en ”career grand slam”, vilket innebär att han vunnit samtliga fyra majors minst en gång.

Player är även ambassadör för turneringen Golf Saudi, vilken – likt LIV-touren – finansieras av den saudiarabiska staten. Under årets US Masters hamnade han i blåsväder efter att burit Golf Saudis logotyp synligt under öppningsceremonin och i juni avslöjade Player att han arbetar på att designa golfbanor i kungadömet.