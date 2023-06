Erik Gustafsson, fordom fruktad kulturskribent och firad dramatiker, etablerar sig som ett litet svart hål i läsarens medvetande, karaktäriserad som han är med blott negationer: ”Han var ingen skitstövel på det sättet”, ”Han var inte vidskeplig på det sättet”, ”Han var inte homosexuell på det sättet”, ”Han var inte dogmatisk på det sättet”. En effektiv figur som Marit Furn regelbundet stuckit in i sin nya och tredje roman, likt kryssen längs det skoterspår i vilket berättelsen sedermera kulminerar.

Platsen är en by utanför Rättvik i Dalarna dit Erik flyttat från Stockholm i någon sorts yrkesmässig och existentiell desperation. Karln har ju inte ens körkort! Till sitt yttre är han dock mer konturskarpt tecknad. Som när han, ackompanjerad av en farfarsklockas slag, gör en effektfull entré i byns amatörteaterförening: ”Ekot ljöd ännu under taket när han tog ytterligare ett steg in och rätade på ryggen. Genom detta hamnade hans överkropp nu rakt i solen utifrån fönstren, och han kunde i ögonvrån se de rödlätta, något gråsprängda, tillfälligtvis vildvuxna polisongerna flamma upp av ljuset som en eld.”