Polisen: Knark slussas via Sundsvall norrut

Robert S Öhman, underrättelsechef vid polisen i region Nord, beskriver staden som ”en tydlig transitled” för narkotika.

– Man kan säga att det finns tre huvudsakliga flöden. Sundsvall är dels en port till övriga Norrland. Dels är det en port du måste ta dig igenom för att transitera droger till Finland och Norge via Jämtland och Trondheim. För att ta dig över till Finland så går det landvägen via Sundsvall och vidare norrut mot Haparanda och in i Finland, säger han till ST.