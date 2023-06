Rapparen Drake, vars riktiga namn är Aubrey Graham, går över till litteraturvärlden och debuterar som poet med den kommande diktsamlingen ”Titles ruin everything”, rapporterar Complex.

Under fredagen berättade Drake på sin Instagram att han debuterar som författare. Den fulla titeln är ”Titles ruin everything – a stream of consciousness” och boken släpps på lördagen 24 juni via sajten drakerelated.com.