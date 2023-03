Stockholmsbörsen faller rejält

Efter de lite gladare minerna under tisdagen ser det i dag betydligt surare ut på Stockholmsbörsen. Bland storbolagen är det mest röda siffror. Två storbolag visar plus, Essity, plus 1,6 procent, och Astra Zeneca, plus 1,1 procent.

De storbolag som tappar mest är H&M, minus 7 procent, som under morgonen har rapporterat sina försäljningssiffror, samt SBB, minus 4,2 procent och och Sinch, minus 4,3 procent.