Cherrie klar för Way out west

Way out west presenterar flera nya bokningar inför festivalstarten i augusti. Bland annat kommer r'n'b-artisten Cherrie att uppträda på festivalområdet i Slottskogen.

Dessutom är flera nya namn klara för klubbdelen av festivalen, Stay out west, som pågår på flera mindre scener i Göteborg. Bland dem återfinns Little Jinder, WaqWaq Kingdom, Liv.e, Eee gee och Rebecca & Fiona. Även Suzy, Virginia & The Flood, Svart ridå, Sunesis, Agata Kraczewska och Gloria de Oliveira spelar på Stay out west.