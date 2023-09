Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det är spännande att samma vecka få höra linjetal från de två personer som tar ut vår kurs just nu. På tisdagen lyssnar jag på statsminister Ulf Kristerssons regeringsförklaring, på onsdagen på EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens ”state of the union”-tal.