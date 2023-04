19-åringens kyla förde Växjö till matchboll

I de två föregående kamperna hade ett av lagen klivit av isen utan att ha gjort mål. Den här eftermiddagen spräckte båda gängen sin respektive nolla framåt redan innan den första perioden hunnit avverkas.

Drygt sex minuter in i matchen placerade Tobias Rieder, under en avvaktande Frölundautvisning, in 1–0 till Växjö. När Frölunda fick sin chans i numerärt överläge dröjde det bara sju sekunder innan Jacob Nilsson tryckte in kvitteringspucken.