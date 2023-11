Mariah Carey stäms för julhit – igen

Återigen stäms popstjärnan Mariah Carey för upphovsrättsbrott för sin superhit ”All I want for Christmas is you”. Även den där gången är det countrymusikern Andy Stone som hävdar att Careys julklassiker har för många likheter med hans egen låt med samma namn.

”Melodi, text, känsla – dessa tre element kommer vid närmare granskning att avslöja sanningen i målsägandens påstående om intrång”, heter det i stämningsansökan som lämnats in till en domstol i Los Angeles och som Radar Olnline tagit del av.