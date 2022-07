Sverige redo för engelska fansen: "Ska tysta dem"

Om öronbedövande tystnad existerar var det just det som materialiserades på Maracanã den 16 augusti 2016. I 90 minuter plus förlängning plus en nästan hel straffläggning skapade de drygt 70 000 på läktarna en sanslös ljudkuliss när de hejade fram sitt damlandslag på den legendariska fotbollsstadion.

Men när Lisa Dahlkvist skickade in den avgörande straffen som betydde svensk seger och avancemang till OS-final, blev det knäpptyst.