Lyckligtvis insåg Johann Hari under arbetets gång att det inte duger att skriva ännu en bok om att folk tittar för mycket på sina mobiltelefoner. ”Stolen focus: Why you can’t pay attention – and how to think deeply again” (Crown Publishing Group) börjar med en anekdot om hans brorson Adam, som aldrig lyfter huvudet från skärmen. Adam har varit Elvis-fantast, och Hari lockar honom med en resa till Graceland, om han lovar släppa mobilen under resan.