”Föds man med gåvan har man en plikt”

Jag ser Balettakademiens pianist Harald på Avenyn en lördag. Så spenslig och böjd i ryggen. Han går helt planlöst. Han är en loser. Nog ville han bli konsertpianist i London Symphony Orchestra. ”Look at me now!” hade han tänkt att han skulle tänka då. Men ”look at him now”, tänker jag när jag ser hans hopplösa hållning och irrande blick. Han är förlorad. Han har tappat glöden och riktningen. Händer det mig tar jag livet av mig. Jag går över på andra sidan Avenyn. Så långt ifrån Harald som möjligt.