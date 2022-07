Har kroppen en plats i framtiden?

Under mina tidiga tonår försvann jag ut på internet. Kanske var jag bara ett barn. Hur som helst behövde jag internet. Jag minns hur jag plötsligt kände mig större, mer belevad, än de kompisar som inte erövrat den arean. Som någon som plötsligt börjar röra sig i en större, intilliggande stad och får andra referenser och perspektiv, som någon som kanske blir punkare. Men jag hade inte tagit mig bort, bara in. Eller ut. Ut på internet. Jag upptäckte musik som ingen annan kände till. Jag blev kär på internet. Allt utan att behöva göra ett jota i verkliga livet. Jag behövde inte ens bli punkare, det räckte med att ha en punkig profil på Lunarstorm. Jag började interagera med folk i alla möjliga åldrar, såg världen genom deras ögon. Away from keyboard umgicks jag såklart inte med någon över tretton.