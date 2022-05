En av vårens bästa kokböcker är ”Sedir: Processen” och Sedir (som heter Ajeenah i efternamn och också har reklambyrå-vd och copywriter på sitt CV) har ett riktigt fint, inspirerande Instagramkonto. Sparrisreceptet längre ner kommer från den boken – så okomplicerat och så gott.

Sedir var också med i SvD:s intervjuvinjett ”På tallriken” tidigare i våras och svarade så roligt på frågan (som kocken Per Morberg för övrigt tyckte var utomordentligt barnslig) om vilken idol han skulle bjuda på middag:

”Jag har ju döpt min kokbok till Processen och känner väl att jag måste bjuda in Franz Kafka trots att han lär vara en rätt jobbig middagsgäst. Men det positiva är att jag vet vad jag skulle laga. Jag skummade nämligen igenom kärleksbreven mellan honom och hans kärlek Dora Diamant. Där framkom en del märkliga grejor, bland annat att han älskade körsbär och brukade sniffa på körsbäret i flera minuter innan han till slut slängde in det i munnen. Så jag skulle nog plocka fram min kokbok, kanske gömma titeln på framsidan med tummen för att undvika konstig stämning och per omgående bläddra fram till sida 12. Där finns nämligen receptet på en pizza med en gräddig burrata, slarvigt hackade pistagenötter och varsamt ugnsbakade söta körsbär.”

Burrata, denna så trendiga gräddmozzarella, passar också utmärkt till sparris med hasselnötter. Och en riktigt krispig riesling blir garanterat pricken över i:et.