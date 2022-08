Amazonas känsligare för torka än väntat

Bakom studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, står forskare vid institutet för klimatforskning i Potsdam i Tyskland.

De fann att när svår torka drabbar en viss del av regnskogen sprider sig effekten bortom det drabbade området till närliggande regioner. Om tre träd dör av torkan dör också ett fjärde träd, även om det inte är direkt påverkat.