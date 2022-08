Rapport varnar för problem i techbranschen

Under pandemin har oro för störningar i leveranskedjorna fått flera företag att fylla på sina lager. Enligt en färsk rapport från den franska investmentbanken Netaxis ökade lagerandelen av taiwanesiska bolags totala tillgångar från 18 procent under perioden 2015–2021, till 22 procent under årets första kvartal.

Taiwan – med sin starka tekniktillverkningssektor – är känslig för svängningar och kan därmed ses som en tidig indikation på utvecklingen inom techbranschen i övriga Asien.