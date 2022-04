Sökes: Personal till Antarktis postkontor

Just nu letar postkontoret i Port Lockroy efter fyra anställda som är beredda att arbeta där under södra halvklotets sommar, fem månader från november i år, rapporterar The Washington Post.

Den stiftelse som ansvarar för utposten, brittiska Antarctic heritage fund, varnar för att det inte är ett vanligt kontorsjobb. De fyra anställda bor och jobbar tätt ihop, utan rinnande vatten, internet och mobiltelefoner. Och duscha, det kan man i bästa fall göra på de fartyg som lägger till vid utposten.