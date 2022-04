Pilarna pekar nedåt för börserna

Terminshandeln ligger ned runt 0,8 procent för Stockholm. I fredags stängde de amerikanska börserna svagt ned, och det ser ut att gå ned nu under måndagsmorgonen i Europa.

Räntorna fortsätter att stiga, den amerikanska långa räntan ligger en dryg procent högre jämfört med för en månad sedan. Under tisdagen kommer amerikanska inflationsiffror, och inflationen kommer att vara i fokus under den här veckan i flera länder. Bland annat kommer Storbritanniens besked på onsdag. Under måndagen kommer siffror från Norge och Danmark.