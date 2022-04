När Jan Guillous senaste roman ”Den som dödade helvetetes änglar” kom ut i januari, skedde det i en liten ficka i tiden; med hävda pandemirestriktioner inom räckhåll och, som det känns nu, långt före den ryska invasionen av Ukraina. Jag var rätt ivrig till bokhandeln för att nappa åt mig ett exemplar till helgmyset: när man är på det humöret är en Guillou-roman den perfekta förströelsen.

Men, redan från början stod det klart att det också fanns något helt annat vid sidan av spänningen och den bitska underhållningen; något prövande, självreflekterande, från en författare som tänkt pensionera sig och läsa romaner under vajande palmer långt borta. Pandemin hade andra planer för ressugna åldringar och det är som om berättarjaget rentav känner sig lurad in i skrivfällan igen: ”Varför i helvete sitter jag och skriver ner det här?” Det där inledande tvivlet, okarakteristiskt får man väl säga, slår an en ton som känns helt ny i författarskapet. Nu var jag redan övertygad. Sedan dök jag själv upp, på sidan 32.