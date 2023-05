Expert om segerdagen: Kriget nära ny religion

Mitt under brinnande Ukrainakrig firar Ryssland ”segerdagen”. Men det sker under nedskalade former, och i flera regioner har de traditionsenliga militärparaderna ställts in.

Budskapet från Vladimir Putin är tydligt, enligt analytikern Jakob Hedenskog.

– Kriget är närmast att beskriva som den nya religionen i Ryssland, säger han.