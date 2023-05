100 000 får lönen utmätt – riskerar skuldspiral

Allt fler har skulder hos Kronofogden – och de som redan lever med små marginaler är extra sårbara i ekonomiskt tuffa tider. Om en skuld inte kan betalas på något annat sätt kan myndigheten fatta beslut om löneutmätning, där arbetsgivaren varje månad drar en del av inkomsten som används för att betala av skulden.

Just nu pågår omkring 100 000 löneutmätningar där cirka 400 miljoner kronor per månad drivs in, enligt Kronofogden.