Petad general tillbaka – ska ordna rysk luftattack

I sin senaste rapport från kriget i Ukraina skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) att den ryska strategin för att kunna göra avgörande skillnad på slagfältet sannolikt inbegriper fler luftburna styrkor.

Det framgår inte i detalj hur den ambitionen skulle införlivas i en bredare attack mot fronten i Donbass där striderna stått relativt still en längre tid.