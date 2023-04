Nu närmar sig lågtryck: ”Kan bli minusgrader”

Under april brukar den genomsnittliga temperaturen öka snabbt. Och under påskhelgen har också fler orter i Sverige uppmätt sina högsta temperaturer hittills i år. I Helsingborg var det nästan 17 grader under lördagen.

Men den som längtar efter mer sol och högre temperaturer får vänta – åtminstone i stora delar av Sverige. Under nästa vecka blir vädret ostadigt med en del nederbörd som kan falla både som regn och blötsnö beroende på var i landet man bor.