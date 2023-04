Typ sist i hela den nätsurfande världen fastnar jag för Sam Tsui. Youtubern och influencern som varit i farten i snart 15 år men som jag aldrig tagit på allvar som ”popstjärna” eftersom han aldrig brytt sig om att agera ”artist”. Han har aldrig behövt det. Tsui har fått allt han velat via sin internetpersona – miljontalstals följare som gjort honom till mångmiljonär via Youtube-klick på alla hans covers och mashups. Sam Tsui har i åratal levt popstjärneliv utan att gå omvägen via musikbranschen.