Jätteförlust för Boeing

Flygplanstillverkaren Boeing redovisar en förlust på 663 miljoner dollar under fjärde kvartalet. Även om efterfrågan hos flygindustrin ökat kraftigt efter pandemin så har företaget brottats med förseningar inom leveranskedjor liksom arbetskraftsbrist.

Omsättningen under kvartalet steg samtidigt med 35 procent till 19,98 miljarder dollar medan det justerade resultatet per aktie låg på – 1:75 dollar. Här trodde marknaden i genomsnitt på en vinst och aktien backar nu i förhandeln på New York-börsen.