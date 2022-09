Amerikanska Lauren Groff skriver sådär riktigt knäckande bra.

Det var kärlek vid första läsningen, även för mig, när den amerikanska versionen av ”Ödet och ursinnet” (på engelska ”Fates and Furies”) fick sitt enorma genombrott 2015. Alla talade om den: expediten i bokaffären, the New Yorker, morsorna på lekplatsen, och till slut valde både Obama och bokjätten Amazon den som ”årets bok”. Lite underligt är det att den kommer på svenska först nu, men kanske beror det på framgångarna med Groffs senaste roman ”Matrix”, som kom ut i Sverige 2021.