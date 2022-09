8 oförglömliga middagsupplevelser

Argentinsk grillperfektion med utsikt över Anderna på vingården The Vines i Mendoza. Foto: The Vines

The Vines, Mendoza

Inget ont om de eldhärjade kokkonster som serveras på enstjärniga Ekstedt. Men ändå. En restauranglokal på Humlegårdsgatan kan inte riktigt mäta sig med stämningen, eldarna och utsikten över Anderna på en vingård i grillkonstens hemland Argentina. Eller närmare bestämt på The Vines i regionen Valle de Uco i Mendoza. Den kombinerade vingården och resorten stoltserar även med utomhusrestaurangen Siete Fuegos (sju eldar), vars namn sammanfattar det hela ganska väl: under ledning av grillmästaren Francis Millman tillagas maten över just sju olika eldstäder och grillar. Vi kan bland annat se fram emot långsamt grillad rib-eye, helgrillade spädgrisar, gjutjärnsbakad lax samt en hel del nyskördat från trädgårdsodlingarna. Den grillade perfektionen paras givetvis med The Vines egna viner.

Valle de Uco, vinesresortandspa.com