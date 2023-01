Kassasuccé när Hanks gör Otto av Ove

”Avatar: The way of water” är fortfarande i täten för amerikansk biofilm. Filmen har dragit in nästan 20 miljarder kronor sedan premiären, och väntas ses av flest även under den amerikanska långhelgen som avslutas med Martin Luther King-dagen på måndagen.

Lite längre ner på helgens topplista för biofilm i USA, på en fjärde plats, hittar vi ”A man called Otto”.