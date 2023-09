Människan förfogar över en mängd olika mekanismer för att få ordning på tillvaron, för att få den att verka logisk, eller i vart fall begriplig. Ändå vet vi att våra förklaringsmodeller är konstruktioner som bygger på en blandning av fakta och gissningar och att de redskap vi har för att förklara och förstå aldrig riktigt fångar vad det vill säga. Orden räcker inte till, som det heter.

Lisa Tans ”Dodge and/or Burn” är som ett flätverk av aspekter av våra tillkortakommanden vad det gäller att förstå oss själva och vår tillvaro. Det är en utställning som både kräver att betraktaren stannar till och reflekterar, samtidigt som den vädjar till att just släppa greppet och erfara, snarare än tänka. Nej, det går inte ihop. Och det är just det som är poängen. Det är just det som gör utställningen till en sällsynt lyckad sönderdelad helhetsupplevelse. Om man kan säga så.