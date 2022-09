”Ett måste är en bra kinesisk kökshacka”

Hemligheten med din pasta bolognese?

– Ingen hemlis, men jag har alltid soja i. Och ju större gryta, desto fylligare smaker.

En idol kommer på middag, vem är det och vad bjuder du på?

– Malaysiska författaren Sue Lynn Tan. Jag läser hennes ”Daughter of the moon goddess” just nu och älskar den nostalgiska känslan. Jag bjuder på taiwanesisk hot pot så vi kan sitta länge och prata över grytan.

Foto: Sue Lynn Tan/Instagram

Oväntat bra mat- och dryckeskombination?

– En kopp oolongte passar bra till allt, till och med falafel!

Bästa smaksättare?

– Just till hösten fermenterade svarta bönor. Passar till både grytor och att fräsa grönt med. Ger snabbt smak och doft som om grytan puttrat länge.

Hel- eller halvfabrikat som du alltid har hemma?

– Fiskpinnar för snabbmat till familjen och wontonplattor som jag smidigt kan använda till olika rätter.

Vilken skräpmat är din guilty pleasure?

– Cheez crunchers. Fast det är mest ’guilty’ för att jag smygäter när barnen lagt sig.

Världens bästa matstad?

– Los Angeles är en bra mix av alla immigrerade kök och matkulturer plus amerikansk

comfort food.

Foto: Pexels

Den mest underskattade råvaran?

– Salladslök får för lite kredd.

Vilken musik lyssnar du helst på när du lagar mat?

– Ofta gamla taiwanesiska låtar och kanto/mando-pop. Men även hip-hop, r&b och pop från början av 2000-talet.

Din paradrätt?

– Om familjen får välja är det just nu kyckling med ingefärs- och salladslöksolja.

Vilket är ditt husvin?

– Har inget, men mitt huste är taiwanesisk oolong.

Ditt bästa ”husmorstips”?

– Släng aldrig bendelar när du styckar kött. Spara i kylen eller frysen till buljonger.

Karin Lei Karin Lei driver bloggen Chopstickstories.se och är aktuell med kokboken ”Dumplings & annan dim sum” (Natur & kultur).

