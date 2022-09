Efter några dagars ”elrea” stiger priset igen. Avtagande vindar och högre gaspris i Europa bidrar till att trycka upp elpriserna till vad som blivit mer normala nivåer.

Från 50-70 öre per kWh de senaste dagarna i hela Sverige kommer elen kosta 1:80 kronor i södra och mellersta Sverige under torsdagen, enligt prissättningen på elbörsen Nordpool. I norra Sverige blir priset 1:35 kronor per kilowattimme.