Den kanadensiske sångaren Abel ”The Weeknd” Tesfaye skänker fyra miljoner måltider till Gaza, via FN:s World Food Program, enligt CNN.

Artisten är så kallad goodwill-ambassadör för FN och har samlat in motsvarande över 52 miljoner kronor via sin särskilda fond XO Humanitarian Fund. Nu dirigerar han 26 miljoner kronor av de pengarna till Gaza. Det uppges kunna mätta 173 000 palestinier under två veckor.