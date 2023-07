Amerikansk fotboll – mer än en ”tuffingsport”

SvD Junior – tidningen för barn och unga Denna artikel är hämtad ur SvD Junior, Svenska Dagbladets nyhetstidning för barn och unga. Läs mer om Junior här!

”Down, set, hut!”

Spelet startar och det ena laget försöker ta med sig den ovala bollen mot målet, medan det andra laget försöker stoppa dem. Efter några sekunder ligger flera av spelarna i en hög på marken.

Det är en varm kväll på bollplanen, och spelarna i Stockholm mean machines U13-lag avslutar träningen med en match mot varandra.

– Jag gillar att tacklas och att springa, säger Joel.

– Det är kul med närkontakt och att vara aktiv, säger Viggo.

– Det är kul att ta ner folk, säger Narin.

När anfallsspelarna ska ta sig förbi försvaret blir det många tacklingar. Foto: Lisa Arfwidson Stäng När anfallsspelarna ska ta sig förbi försvaret blir det många tacklingar. Foto: Lisa Arfwidson

I en match i amerikansk fotboll ska det anfallande laget föra in bollen i målområdet eller sparka in den i det höga målet. Det försvarande laget ska försöka stoppa dem. Och det är där tacklingarna kommer in.

Men trots att det är kul att tacklas, tycker spelarna som SvD Junior pratar med att amerikansk fotboll är så mycket mer än en hård sport.