Analytiker: Polestar kan tvingas gå med håven

This is the dawning of the Age of Aquarius. Till tonerna av musikalen Hairs klassiska avslutningslåt rullas fem år av Polestar-historia upp på vita duken i Lokomotivverkstaden i Köpenhamn. Nära tusen journalister, vip-kunder och inbjudna gäster är samlade för att bevittna den flärdfulla lanseringen av Polestar 3, bolagets första insteg på den viktiga suv-marknaden.

Men det är inte vilken stadsjeep som helst, säger vd Thomas Ingenlath, som dagen till ära är klädd i ljusgrå kostym och senapsgul skjorta för att matcha bilens interiör.