Nu ska Annie Lööf höras i terrorrättegången

Huvudförhandlingen mot 33-årige Theodor Engström går under onsdagen in på sin andra dag. Enligt planen ska Annie Lööf höras som målsägare i ärendet under förmiddagen.

Annie Lööf befann sig i närheten till brottsplatsen då attacken på Ing-Marie Wieselgren ägde rum den 6 juli i år. Hon skulle precis gå upp på en scen vid Donners plats i Visby då en av hennes livvakter tog hennes hand och förde henne in bakom scenen och vidare upp i en byggnad. Där fick hon stanna tills läget bedömdes vara under kontroll.