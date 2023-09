Fem spektakulära modemuseum

Det vore väl direkt tjänstefel av Louis Vuitton att inte ha sitt eget museum. Detta förstår man. Öppnat 2014 av dåvarande presidenten François Hollande har byggnaden – designad av legendariska Frank Gehry – blivit en plats för samtida konst och kultur.

Bland de permanenta verken ser vi klassiker från konstnärer som Jeff Koons och Egon Schiele. Fram till slutet av augusti visas utställningen Basquiat × Warhol. Painting four hands som fokuserar på de två giganter som dominerade New Yorks konstscen under 1980-talet.