”Den största militära händelsen på ett halvår”

Ryssland är nära att omringa den lilla staden Bachmut i nordöstra Donetsk, det uppgav Reuters på lördagsförmiddagen. Institute for the study of war, ISW, uppger också att ukrainska styrkor tycks förbereda ett kontrollerat tillbakadragande från delar av staden.

– Faller Bachmut är det den största militära händelsen sedan Ukraina genomförde sina motoffensiver i augusti och september, säger Jörgen Elfving, tidigare överstelöjtnant.