”Har systerdottern eller jag rätt om arvet?”

Fråga: Jag har en systerdotter som är enda barnet till sina numera avlidna föräldrar och hon hävdar att då hon går bort så tillfaller hennes egendom Allmänna arvsfonden. Då hennes mor hade tre systrar samt hennes far hade fem syskon så är min uppfattning att hennes mostrar, farbröder och fastrar ärver henne via far- och morföräldrarna samt att arvsrätten sedan går vidare till deras barn. Detta trots att kusiner inte har direkt arvsrätt.

Vem har rätt? Tacksam för svar.